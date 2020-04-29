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Müşteriye ateş ölçer, giysiye ışın tutulacak!

AVM ve caddelerdeki mağazalar açılmaya hazırlanırken, sıkı hijyen tedbirleri planlanıyor. Bunlar arasında denenen kıyafete 24 saat karantina ve ışın temizliği, müşteriye ateş ölçerli kontrol de var.
 29 Nisan 2020 08:27
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Müşteriye ateş ölçer, giysiye ışın tutulacak!

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türkiye'de alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'tan itibaren açılması için hazırlık yapılırken, perakende markaları daha öncesinde cadde mağazalarını açmak için düğmeye bastı.

Özellikle hazır giyim mağazalarında sağlık ve hijyene yönelik çok sıkı tedbirler de alınacak. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'ta açılmasının planlandığını ancak henüz tarihin net olmadığını, bayram öncesi açılış için çalışıldığını söyledi.

AVM'lerin açılması kararının verilmesi durumunda kendilerinin de mağazalarını açacak durumda olduklarını belirten Küçük, "Ancak biz daha öncesinde 8 Mayıs'ta cadde mağazalarımızı açacağız. Bir kısmını açıp tecrübe edineceğiz. Caddelerdeki 800 metrekare üzeri büyük mağazalarla başlayacağız. 40 - 50 ildeki bütün cadde mağazalarını açmayı planlıyoruz" dedi.

Vahap Küçük, mağazaları açarken önemli hijyen tedbirleri alacaklarını dile getirerek, "Örneğin, kabin kullanıldıktan sonra görevli gelip temizleyecek. Çocuk kabinleri kullanılmayacak. Asansörleri kullandırmayacağız. Kasada bir pleksi bölme olacak. Kasanın biri boş, biri dolu olacak. Kasa kuyruklarında 1.5 metre arayla yerlere işaret konulacak. Kimse maskesiz alınmayacak. Maskesi olmayana verilecek. Girişlere kolonya ve dezenfektan konulacak. Ayrıca personel ve ürün tedariki için de farklı önlemlerimiz olacak" bilgisini verdi.

Dezenfeksiyon kabini

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise, AVM'lerdeki mağazaları açacak durumda olduklarını ancak bu süreçte mağazaların işletilmesinin önemine dikkat çekerek, "Mağazalara gelecek insanlar için her türlü tedbiri almamız gerekiyor. AVM'ye maskeli alınıp, ateş ölçer kullanılacak. Biz dezenfeksiyon kabini planlıyoruz. Bir kişi takım elbise alacaksa üçünü deneyip birini aldı diyelim. Diğer iki takımı bu dezenfeksiyon kabinine koyarak 24 saat bekleteceğiz. Mağaza açmak bu süreçte kolay iş değil. Altyapısını iyi planlamak, hazırlıklı olmak lazım" diye konuştu.

Buharlı ütü devrede

İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın, hükümetin ve Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 11 Mayıs'ta mağazalarını açmaya hazırlıklı olduklarını aktararak, şunları anlattı: "Bütün mağazalarımızın hijyenik altyapısını ve bütün operasyonlarımızı gözden geçiriyoruz. 11 Mayıs'ta hazır olacağız. Ama süreç nasıl olacak bilmiyoruz. Bütün AVM'ler mi aynı anda açacak, yoksa daha az vakanın yaşandığı küçük illerden mi başlanacak? Bilim Kurulu'nun bu konudaki kararı bekleniyor. Çok sıkı hijyen tedbirlerimiz olacak. Kabinleri tek tek kullandıracağız. Denenen kıyafetleri kullanılmayan kabinlerde bir günlük karantinada tutacağız. Sonra da 100 derece buharlı ütülerle ütüleyeceğiz."

Kabinde tek tuşla temizlik

Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, ilk açacakları 10 mağazada 'temassız mağazacılık konsepti' uygulayacaklarını belirterek, şunları söyledi: "15 günlük süreçte diğer mağazalarımızı da temassız mağazacılık konseptine göre hazır hale getireceğiz. Sınırlı sayıda maskeli misafir alacağız. Girişte el dezenfektanı ve ateş ölçer kullanılacak. Soyunma kabinlerimizi, müşteri girmeden tek tuş ile dezenfekte edecek teknoloji ile donattık. UVC ışınları ile müşterilerimizin denediği ürünleri sterilize edeceğiz. Müşterilerimizin beğendikleri ürünün poşetli benzerini ücretsiz olarak evlerine göndereceğiz."

'AVM'ler olarak hazırız'Zorlu Center Genel Müdürü Didem Aydın, AVM'lerin açılmasıyla ilgili bakanlığın ve Bilim Kurulu'nun kararının önemli olduğunu dile getirerek, "Bizim kapılarımız açık zaten. Market ve eczanelerimiz var. Önemli olan perakendecinin açması. Önlemlerimiz tam. Termal kamera, maske, otopark ve asansör kullanımında kısıtlamalar.

Biz martta kiranın yarısını iade ettik. Nisanda almadık. Mayısta da almayız. Sonrasında da destek olacağız. Bilim Kurulu da 'açsın' derse markalar halk sağlığına dikkat ederek açabilirler" dedi.
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