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WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik

WhatsApp'ta Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
 29 Nisan 2020 08:26
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WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik

WhatsApp, koronavirüs salgını nedeniyle sesli ve görüntülü grup görüşmelere katılan kişilerin sayısını 2 katına çıkardı. Böylelikle 8 kişi aynı anda görüntülü veya sesli konuşabilecek.

WhatsApp, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sesli ve görüntülü grup görüşmelere katılan kişilerin sayısının 2 katına çıkarıldığını, programı yenileyen kullanıcıların bundan böyle 8 kişiye kadar grup görüşmelere katılabileceklerini duyurdu.

8 KİŞİ AYNI ANDA KATILABİLECEK

WhatsApp'ın kendi blogunda yaptığı duyuruya göre Kovid-19 salgını nedeniyle sesli ve görüntülü grup görüşmelere katılan kişilerin sayısı 2 katına çıkarıldı, programı yenileyen kullanıcılar bundan böyle 8 kişiye kadar grup görüşmelere katılabilecek.

YENİDEN YÜKLEMENİZ GEREKECEK

Daha önce bu işlevin sadece test sürümlerinde olduğu belirtilen açıklamada, yeni işlevin aktif hale gelmesi için uygulamanın yeniden yüklenmesinin yeterli olacağı ifade edildi.

Katılımcı ekleme sürecindeyse değişikliğe gidilmedi, yeni grup çağrısı oluşturma tuşuna tıkladıktan sonra görüşmenin formatının (sesli ya da görüntülü) seçilmesi ve gerekli kullanıcıların eklenmesi gerekiyor.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

Grup görüşmelerin katılımcılarını çoğaltma gerekliliğini Kovid-19 pandemisi ile gerekçelendiren WhatsApp tasarımcıları, "Pandemi nedeniyle çoğumuz dostlarından ve ailelerinden uzak kaldı. Bu nedenle dünyanın dört bir ucunda insanlar WhatsApp'taki sesli ve görüntülü grup görüşmelerini daha sık kullanmaya başladı" açıklamasında bulundu.
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