Manisa'da 'zeytin fidesini kırdın' kavgası: 1 ölü, 9 yaralı
|29 Nisan 2020 08:32
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve aralarından husumet bulunan Selahattin N. (20) ile Aziz G. (24) arasında Selahattin N'nin evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı.
İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz G. ve Ali G'nin (48) tüfekle etrafa ateş açması sonucu Selahattin N, Özkan N. (46), Mustafa N, Müslüm N. (34), Dudu N. (23), Türkan Ö, Dudu N. (61), Caner A. (24) ve Fahri Ö. (52) ile olay sırasında caddeden geçen Nermin A. (30) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selahattin N, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Müslüm N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. .
Olayın ardından şüpheliler Ali G, Aziz G, Gaye Ş. (20), Nurcan G. (45), İslam G. (18) ve Hakan G. (42), suç aleti 2 tüfekle birlikte gözaltına alındı.
Öte yandan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakın akrabalarını ilçe dışına çıkartıp olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
28 Nisan 2020 21:01
|Evde parti düzenleyen 10 kişiye 2 ay ev hapsi
28 Nisan 2020 18:05
|Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
28 Nisan 2020 17:55
|Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu vurdu
28 Nisan 2020 16:30
|Bahçelerindeki köpeğin saldırdığı çocuk öldü
28 Nisan 2020 16:00
|Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
28 Nisan 2020 15:31
|Yanmış olarak bulunan genç, 10 liralık benzinle kendini yakmış
28 Nisan 2020 15:24
|Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
28 Nisan 2020 13:28
|Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi
28 Nisan 2020 12:36
|Denizli'deki Türk Telekom binasında yangın çıktı
28 Nisan 2020 12:29