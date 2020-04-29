Milli Eğitim Bakanı okulların ne zaman açılacağını açıklayacak
|29 Nisan 2020 08:48
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10:30'da uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasındaki açıklaması saat 10.30'da başlayacak.
Ülkemizde ilk kez corona vakasının görüldüğü 11 Mart'tan kısa bir süre sonra ilk olarak okullar kapatılmıştı. EBA TV uzaktan eğitim ile öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve aileleri okulların ne zaman açılacağı hakkında son durumu yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10:30'da okulların ne zaman açılacağı hakkında açıklama yapacak.
İLK OLARAK 30 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ
Corona virüs önlemleri nedeniyle önce 30 Nisan'a kadar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Bakan Selçuk'un bu açıklamalarını canlı olarak aktaracağız.
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