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Fuat Oktay: Bayrama müjde için erken

Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay: Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Üç dört hafta var. Ülke olarak virüsle mücadelede bir özgüven yakaladık. Vatandaşla bir ahenk var. Bunu bozmadan devam etmek istiyoruz
 29 Nisan 2020 09:02
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Fuat Oktay: Bayrama müjde için erken

Hurriyet Gazetesi'nden Hande Fırat Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile röportajını yayınladı.

Koronavirüs salgını ile ilgili yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Oktay şöyle konuştu:

HER OLASILIĞA HAZIRIZ

Çalışmamızda her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz. Süreç bitmedi, kimse virüs bitti demiyor. Her olasılığa hazırız. Mesela normale dönüş planı hayata geçtikten sonra, olası bir yerde virüs tespit edilmesi durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin protokoller hazırlanıyor. Böylece ilgili tüm kurumlar, böyle bir durumda ne yapılacağını biliyor olacak. Panikle, apar topar değil şimdiden şartlar belirleniyor. Bunlar rehber haline getirilerek ilgililere verilecek.

BAYRAMA MÜJDE İÇİN ERKEN

Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Üç dört hafta var. Ülke olarak virüsle mücadelede bir özgüven yakaladık. Vatandaşla bir ahenk var. Bunu bozmadan devam etmek istiyoruz. Ekonomiyi de bir yandan canlandırmak istiyoruz. İnşallah kazanımları kaybetmeden Türkiye'yi hep birlikte normale döndürürüz."
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