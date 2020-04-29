Emenike: Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istiyorum

Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istediğini belirten Nijeryalı santrafor, şöyle konuştu:

Virüsten korkmuyorum. Ailem iyi. Etrafımda kimsede virüs yok, sadece ailem var zaten, başka kimse yok.

Virüs sıcakla gidecek diyorlardı. Nijerya'da hava 35 derece. Herkes virüsle ilgili bir şeyler söylüyor, kimse gerçeği bilmiyor.

Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe'yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim.

VİRÜS KOLAY KOLAY GİTMEZ!

Bir şeyler için uğraşıyorum. Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Türkiye'ye Yobo ile gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı.

Umarım Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum gelecekte. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.

Bu virüsün kolay kolay gideceğini sanmıyorum, şüpheliyim. Umarım en az kayıpla atlatılır.

Kaynak: Ajansspor