1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adım adım normmalleşme planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı. Öncelik turizmde. İlk etapta 'korunaklı' oteller açılacak. Okullarda uzaktan eğitimin mayıs sonuna kadar uzatılması öngörülüyor. Ülke genelinde bayram namazı kılınmaması ve 31 ilde bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar sokağa çıkmanın yasaklanması da gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda hazırlanacak plan, bayrama kadar açıklanacak
 29 Nisan 2020 09:07
Yazdır
Adım adım normmalleşme planı

Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için tünelin ucundaki ışık göründü" sözleriyle açıkladığı normalleşme eylem planları ele alındı. Oktay'ın koordinasyonunda 16 bakanlığın ayrı ayrı yürüttüğü çalışmalarda sunumlar videokonferansla toplanan kabinede yapıldı. Buna göre Türkiye genelinde, iller bazında ve kritik sektörlerde normalleşmeye dönük tüm planlar tamamlanacak. Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek. Erdoğan'ın açıklayacağı planın tüm uygulama aşamaları takvime bağlanacak. Bu dönemde öncelik ekonomiye, ticarete, turizme ve gıdaya verilecek.

BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ BELLİ DEĞİL

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek. Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

TURİZM: SERTİFİKASINI ALAN OTEL AÇILABİLECEK

Normalleşmenin başlayacağı ilk sektörlerden biri turizm olacak. Kabinede gündeme gelen takvime göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dünyada ilk kez uygulayacağı sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından daha korunaklı ve dışarıyla etkileşimi az olan otellerin öncelikli açılacağı kaydediliyor. Otellerde bakanlığın hazırladığı kurallar listesine uygun şekilde açık büfenin yasaklanması, eğitimli personelle hizmet verilmesi, bekletmeli oda seçeneklerinin uygulanması şartı getirileceği belirtiliyor.

EĞİTİM: SINAV SENARYOLARI

Kabinede gündeme gelen bir diğer başlık da 30 Nisan'da sona erecek olan okullarda uzaktan eğitimin uzatılması oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı senaryoya göre tatil, ilk etapta mayıs sonuna kadar uzatılacak, okullar ise örgün eğitime sonbahar döneminde (eylül sonu-ekim başı) başlayacak. Bu süreçte özellikle ortaokul ve liselere yönelik bazı branşlarda yaz aylarında telafi eğitimlerinin yapılabileceği de konuşuluyor. ÖSYM'nin yapacağı sınavların salgının seyrine göre Kurban Bayramı'nın ardından temmuz sonu ya da ağustos başında yine sosyal mesafeye ve tedbirlere uyularak yapılması öngörülüyor.

AVM'LER: ORTAK ALANLARDA HİZMET YOK

AVM'lerin vaka sayısının az olduğu şehirlerden başlanarak açılması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak AVM'ler açılsa dahi "yemek katı, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları" gibi kalabalık ortak kullanım alanları ilk etapta hizmet vermeyecek. Ağustos ayının sonuna kadar yerel yönetimlerce organize edilen, konser, tiyatro, şenlik, sinema gösterimi gibi etkinlikler de yapılamayacak.

LOKANTA-KUAFÖR: BELİRLİ SAATLERDE VE MESAFELİ

Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.

ULAŞIM: BAYRAMDAN SONRA İLK UÇUŞ

Şehirlerarası otobüs ve tren seferleri de kademeli olarak başlatılacak. Yurtiçi uçuşların ise bayramdan sonra dar kapsamlı başlatılması yurtdışı uçuşların ise belirli bir süre daha yapılmaması öngörülüyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır
29 Nisan 2020 09:44		 Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı
29 Nisan 2020 09:43
Prof. Ceyhan: Test bizim en büyük garantimiz
29 Nisan 2020 09:22		 Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok
29 Nisan 2020 07:11
65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor
29 Nisan 2020 06:50		 Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu - Haritalı
29 Nisan 2020 06:30
Salgınından vefat edenlerin yakınları: Biz yandık, siz yanmayın
29 Nisan 2020 06:11		 Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?
29 Nisan 2020 00:59
MSB: ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü'ne ulaştı
29 Nisan 2020 00:58		 Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
28 Nisan 2020 23:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:04 - Sayıştay'dan vekalete ilişkin 4 yeni karar10:04 - Borsa, güne yükselişle başladı09:59 - İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor 4 aşamada bitecek09:48 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması09:44 - Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır09:43 - Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı09:40 - Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:22 - Prof. Ceyhan: Test bizim en büyük garantimiz09:18 - Alex: Teknik direktörlük kariyerime başlıyorum
09:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup09:07 - Adım adım normmalleşme planı09:02 - Fuat Oktay: Bayrama müjde için erken09:01 - Emenike: Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istiyorum08:48 - Milli Eğitim Bakanı okulların ne zaman açılacağını açıklayacak08:32 - Manisa'da 'zeytin fidesini kırdın' kavgası: 1 ölü, 9 yaralı08:27 - Müşteriye ateş ölçer, giysiye ışın tutulacak!08:26 - WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor 4 aşamada bitecek
'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor
Milli Eğitim Bakanı okulların ne zaman açılacağını açıklayacak
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 2
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
can sıkıntısı 1
20'lik diş 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
en güzel çay 1
dezenfektan enjektesi 1
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
ekmek kokusu 3
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam