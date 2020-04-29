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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup

Erdoğan: (ABD'ye) Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum
 29 Nisan 2020 09:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi.

Erdoğan'ın Trump'a gönderdiği mektuptan öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz.

- Bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

- Kovid-19'u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum.

- Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir.

- Amerikan halkının gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz.

- Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz.

ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü
Anadolu Ajansı
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