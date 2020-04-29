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Prof. Ceyhan: Test bizim en büyük garantimiz

Test sayıları 23 Nisan-27 Nisan arasında önemli ölçüde düşüş gösterdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bunun nedenini, "Çünkü kriterleri değiştirmedik. Kimlere test yapacağımızın kriterleri bir-iki hafta önceyle aynı" sözleriyle açıkladı ve daha fazla test yapılmasını istedi.
 29 Nisan 2020 09:22
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Prof. Ceyhan: Test bizim en büyük garantimiz

27 Nisan'da 20 bin 143 test yapılarak bir önceki güne göre yaklaşık 10 bin adet daha az test yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 26 Nisan'da 30 bin 177, 25 Nisan'da 38 bin 308, 24 Nisan'da 38 bin 351, 23 Nisan'da 40 bin 962 test yapılmıştı. Test sayılarındaki bu düşüşü, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te katıldığı 'Tarafsız Bölge' programında şu sözlerle değerlendirdi:

'Mevcut kritlerlerle devam edersek test sayısı düşer'

"Kimlere test yapıyoruz? Diyoruz ki, 'Şu, şu belirtileri olan ve aynı zamanda teması olan.' Ya da üç belirti birden varsa temas aramadan yapıyoruz. Bunu değiştirmediğiniz sürece, size gelen, bu tipteki belirtileri olan kişi sayısı azaldıkça yaptığınız test azalıyor. Halbuki tam tersine kriterleri buna göre ayarlayıp daha fazla gevşeterek, daha fazla insana test yapacak hale getirip test sayısını arttırmaya çalışmamız lazım. Çünkü şu dönemde, hele bir de tedbirleri kaldırmayı planladığımız dönemde, test bizim en büyük garantimiz. Eğer bu kriterlerle test yapmaya devam edersek vaka sayısı azaldıkça test 15 bine düşer, 10 bine düşer.

'Belirtisiz olan çok sayıda insan var'

Bunu önlemek için Sağlık Bakanlığı'nın yeni vaka tanımını, yani test kriterlerini açıklaması lazım. Örneğin bazı şartları aramadan test yaparsak o zaman test sayısını arttırırız. Şu ana kadar yaptığımız testlerin çok üzerinde test yapılması gerek. Çünkü artık insanları sokağa çıkaracaksak, bizim, virüs taşıyan insanları çok daha iyi bulup izole etmemiz lazım. Kriterlerin değişmesi gerekir dediğim şu. Ateş ya da üst solunum yolu semptomlarından biri. Öksürük ya da nefes darlığı. Bunun yanında herhangi bir vakayla temas öyküsü varsa. O zaman bu temas öyküsü şartını kaldıracağız, ateş veya solunum sistemi belirtilerinden biri varsa diyeceğiz. Dolayısıyla test yapacağımız insan popülasyonu artacak. O zaman 20 bin test yerine 50 bin, 60 bin test yapacağız. Öbür türlü kendimizi güvende hissedemeyiz. Belirtisiz olan çok sayıda insan var. Biz bunları tespit edemiyoruz. Birinin temaslısı olursa tespit edilebilir."
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