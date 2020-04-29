Alex: Teknik direktörlük kariyerime başlıyorum

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı.

Şu an için hangi takımda teknik direktörlüğü yapacağının belli olmadığını dile getiren Alex'in mesajları dikkat çekti.

Instagram canlı yayınında tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile gazeteci Merve Toy'un sorularını yanıtlayan Alex çarpıcı ifadeler kullandı.

"Teknik direktörlüğe başlayacağım"

Teknik direktörlük yapacağının altını çizen Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?' gibi değil, 'Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?' gibi olmalı.

Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım.

Benim Fenerbahçe ile yönetimi bağım çok güçlü. Eğer bir gün benim takımı yönetebileceğime inanır ve kulüpteki yöneticiler ve başkan buna inanır ve beni çağırırlarsa, benim Fenerbahçe ile bağım çok güçlü, elbette teknik direktörü olmak isterim ileride." dedi.

Salgın olmasaydı ben lisansımı elime almış olacaktım."

Dünyayı sarsan corona virüsünün kariyerini de etkilediğini belirten Alex, "Benim planım bu nedenle gecikti. Salgın olmasaydı ben lisansımı elime almış olacaktım." dedi.2004-05 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Alex de Souza, 344 maçta sarı lacivertli formayı giydi. 171 gol atan Alex, 147 de asist yaparak Fenerbahçe'nin unutulmazları arasına girdi.