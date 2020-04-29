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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 29 Nisan 2020 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,98806,9890
Avro7,57407,5750
Sterlin8,68908,7320
ANKARA
ABD Doları6,95507,0050
Avro7,53507,5950
Sterlin8,62008,7700
Anadolu Ajansı
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