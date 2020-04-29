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Adana'da polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı

Adana'da polis, mektupla talepte bulunan hükümlünün isteği üzerine, ziyaret ettiği iki çocuğuna hediyeler verdi.
 29 Nisan 2020 10:07
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Adana'da polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı

Farklı suçlardan 26 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 yıldır Adana Kürkçüler Cezaevi'nde bulunan Y.K, İl Emniyet Müdürlüğüne mektup yazarak çocuklarının ziyaret edilmesini istedi.

Hükümlünün, kızının dondurmayı çok sevdiğini yazarak başladığı mektubunda, "Sayın müdürüm, benim adım Y.K. Ben cezaevine düşene kadar 'din cahili' olarak yaşamışım. Bu cahilliğimden bir suç işledim. Elhamdülillah yaptığım yanlışların farkına ardım. Şu anda hafızlık eğitimi alıyorum. Kendimi övmekten ve övülmekten Allah'a sığınırım. En büyük yanlışı çocuklarıma yaptım. Bana tam ihtiyaçlarının olduğu zaman cezaevindeyim. Sizlerden ricam, oğlum 16 yaşında kızım 8 yaşında. Onların yaşlarına uygun hediyeler ve bisküvi, çikolata türü bir şeyler gönderip çocuklarımı sevindirmeniz. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K'nin 16 yaşındaki oğlu M.F.K. ile 8 yaşındaki kızı B.K'nin yaşadığı merkez Seyhan ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Polisler, bir süre sohbet ettikleri çocuklara başta dondurma ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklardan B.K, mutlu olduğunu belirterek, "Teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Babamı çok seviyorum, onu çok özledim." dedi.

Annelerinin işte olması nedeniyle çocuklarla ilgilenen hala Fatma Ökmen de "Ağabeyim çok düşünceli biri. Buradayken de çocuklarına çok düşkündü. Orada da unutmadığını, unutmayacağını biliyorum ama böyle bir şey beklemiyorduk." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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