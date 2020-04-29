Aile Bakanı: İşsizlik maaşı ödemelerinin tarihi öne çekildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneğinin ödeme tarihinin öne çekildiğini ve ödenmeye başladığını söyledi.
|29 Nisan 2020 10:11
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