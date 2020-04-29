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Bonuslu bahis tuzağına dikkat

Yasa dışı bahis siteleri, cep telefonlarına gönderdikleri 'bedava bonus' reklamları ile gençleri tuzağa çekiyor. MASAK Başkanı Kurt uyardı: 43 bin liraya kadar cezası var. Kapınıza icra gelebilir
 29 Nisan 2020 10:19
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Bonuslu bahis tuzağına dikkat

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi Türkiye'de yaklaşık 50 milyar liranın döndüğü kumar sitelerine topyekün savaş açtı. MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, sanal kumar, bahisle mücadele süreci, ürküten tablo ve masum insanların nasıl kullanıldığını SABAH'a anlattı. Bu suçların QR kod, cebe havale, kripto para gibi birtakım ödeme araçlarıyla işlendiği belirten Kurt, bahis ve kumar örgütlerine ait 400 milyon liraya yakın suç geliriyle ilgili işlem yaptıklarını söyledi.

İllegal bahis sitelerinin genelde "başlangıç bonusu" vererek kendilerine çektiklerini belirten Kurt, "Ya dolandırıyorlar ya da potansiyel bir bağımlı haline getiriyorlar. Sanal sitelerin arasına IBAN numaraları serpiştiriliyor. Gençlerimiz bu sitelere girmesin ve banka hesaplarını kullandırmasın. Kendi adlarına açılan bu hesaplarla suç örgütlerine de hizmet etmiş oluyorlar. Suçlara ilişkin tespitler savcılıklara bildiriliyor. 'İllegal bahis oynandı' diye icra gelebilir, 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. 'Dark net, deep net gibi alanda bizi bulamazlar' düşüncesine kapılmasınlar çünkü bulunuyor. Bu cezalar kesinlikle affedilmiyor" diye konuştu. Kurt, bu tür reklam, bildirimlerle karşılaşan vatandaşların MASAK ve Emniyet'e şikayette bulunmaları çağrısı yaptı.

3 YIL HAPİS CEZASI

Bahis-kumarı teşvik eden reklamlara 3 yıl hapis cezası öngörülürken, özendiren sosyal medya siteleri gelen şikayetler dikkate alınarak hızlı bir şekilde erişime engelleniyor. Sanal kumar ve yasadışı müşterek bahis paralarının toplandığı banka hesaplarına MASAK bildirimi ile savcılıklar aracılığıyla el konuluyor. Son üç yılda yasadışı bahis sitelerinin para transferine aracılık eden ve örgütlü hareket eden 14 bine yakın kişi tespit edildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yasadışı bahis sitesini kuranlar bilgi işlem merkezi oluşturup canlı destek sistemi kuruyor. Daha sonra aracı hesaplara yatan paranın nakit toplanmasını organize edip parayı getirecek kişileri belirliyorlar. Sitenin büyüklüğüne göre 10-60 kişi çalıştırılıyor. Süreç örgütlü, organize yürütülüyor. Para toplarken üçüncü kişilerin hesaplarını kullanıyorlar. Yasadışı bahis sitesine üye olan kişi para transferi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart, elektronik para yöntemlerini seçiyor. Banka hesabında öğrenci, ev hanımı, işsizlerin hesapları ya da bunlar adına açılan şirket hesapları paravan olarak kullanılıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yasadışı bahis sitesini kuranlar bilgi işlem merkezi oluşturup canlı destek sistemi kuruyor. Daha sonra aracı hesaplara yatan paranın nakit toplanmasını organize edip parayı getirecek kişileri belirliyorlar. Sitenin büyüklüğüne göre 10-60 kişi çalıştırılıyor. Süreç örgütlü, organize yürütülüyor. Para toplarken üçüncü kişilerin hesaplarını kullanıyorlar. Yasadışı bahis sitesine üye olan kişi para transferi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart, elektronik para yöntemlerini seçiyor. Banka hesabında öğrenci, ev hanımı, işsizlerin hesapları ya da bunlar adına açılan şirket hesapları paravan olarak kullanılıyor.

Hazal Ateş
Sabah
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