Bonuslu bahis tuzağına dikkat
|29 Nisan 2020 10:19
|Yazdır
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi Türkiye'de yaklaşık 50 milyar liranın döndüğü kumar sitelerine topyekün savaş açtı. MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, sanal kumar, bahisle mücadele süreci, ürküten tablo ve masum insanların nasıl kullanıldığını SABAH'a anlattı. Bu suçların QR kod, cebe havale, kripto para gibi birtakım ödeme araçlarıyla işlendiği belirten Kurt, bahis ve kumar örgütlerine ait 400 milyon liraya yakın suç geliriyle ilgili işlem yaptıklarını söyledi.
İllegal bahis sitelerinin genelde "başlangıç bonusu" vererek kendilerine çektiklerini belirten Kurt, "Ya dolandırıyorlar ya da potansiyel bir bağımlı haline getiriyorlar. Sanal sitelerin arasına IBAN numaraları serpiştiriliyor. Gençlerimiz bu sitelere girmesin ve banka hesaplarını kullandırmasın. Kendi adlarına açılan bu hesaplarla suç örgütlerine de hizmet etmiş oluyorlar. Suçlara ilişkin tespitler savcılıklara bildiriliyor. 'İllegal bahis oynandı' diye icra gelebilir, 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. 'Dark net, deep net gibi alanda bizi bulamazlar' düşüncesine kapılmasınlar çünkü bulunuyor. Bu cezalar kesinlikle affedilmiyor" diye konuştu. Kurt, bu tür reklam, bildirimlerle karşılaşan vatandaşların MASAK ve Emniyet'e şikayette bulunmaları çağrısı yaptı.
3 YIL HAPİS CEZASI
Bahis-kumarı teşvik eden reklamlara 3 yıl hapis cezası öngörülürken, özendiren sosyal medya siteleri gelen şikayetler dikkate alınarak hızlı bir şekilde erişime engelleniyor. Sanal kumar ve yasadışı müşterek bahis paralarının toplandığı banka hesaplarına MASAK bildirimi ile savcılıklar aracılığıyla el konuluyor. Son üç yılda yasadışı bahis sitelerinin para transferine aracılık eden ve örgütlü hareket eden 14 bine yakın kişi tespit edildi.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Yasadışı bahis sitesini kuranlar bilgi işlem merkezi oluşturup canlı destek sistemi kuruyor. Daha sonra aracı hesaplara yatan paranın nakit toplanmasını organize edip parayı getirecek kişileri belirliyorlar. Sitenin büyüklüğüne göre 10-60 kişi çalıştırılıyor. Süreç örgütlü, organize yürütülüyor. Para toplarken üçüncü kişilerin hesaplarını kullanıyorlar. Yasadışı bahis sitesine üye olan kişi para transferi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart, elektronik para yöntemlerini seçiyor. Banka hesabında öğrenci, ev hanımı, işsizlerin hesapları ya da bunlar adına açılan şirket hesapları paravan olarak kullanılıyor.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Yasadışı bahis sitesini kuranlar bilgi işlem merkezi oluşturup canlı destek sistemi kuruyor. Daha sonra aracı hesaplara yatan paranın nakit toplanmasını organize edip parayı getirecek kişileri belirliyorlar. Sitenin büyüklüğüne göre 10-60 kişi çalıştırılıyor. Süreç örgütlü, organize yürütülüyor. Para toplarken üçüncü kişilerin hesaplarını kullanıyorlar. Yasadışı bahis sitesine üye olan kişi para transferi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart, elektronik para yöntemlerini seçiyor. Banka hesabında öğrenci, ev hanımı, işsizlerin hesapları ya da bunlar adına açılan şirket hesapları paravan olarak kullanılıyor.
Hazal Ateş
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|44 gündür aranan Uzman Çavuş'un cansız bedeni bulundu
29 Nisan 2020 11:21
|Eminönü'de güvercinleri ezen kişi adliyeye sevk edildi
29 Nisan 2020 11:05
|Sahte ambulansla sevgilisini kaçırdı
29 Nisan 2020 10:23
|Manisa'da 'zeytin fidesini kırdın' kavgası: 1 ölü, 9 yaralı
29 Nisan 2020 08:32
|Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
28 Nisan 2020 21:01
|Evde parti düzenleyen 10 kişiye 2 ay ev hapsi
28 Nisan 2020 18:05
|Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
28 Nisan 2020 17:55
|Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu vurdu
28 Nisan 2020 16:30
|Bahçelerindeki köpeğin saldırdığı çocuk öldü
28 Nisan 2020 16:00
|Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
28 Nisan 2020 15:31