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Sahte ambulansla sevgilisini kaçırdı

İSTANBUL'DA E.B. (24) isimli genç kadın, H.A. isimli erkek arkadaşından ayrıldı. H.A. genç kadının peşini bırakmadı ve koronavirüsü bahane ederek, sahte ambulansla genç kadını evinden kaçırdı.
 29 Nisan 2020 10:23
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Sahte ambulansla sevgilisini kaçırdı

İSTANBUL'DA E.B. (24) isimli genç kadın, H.A. isimli erkek arkadaşından ayrıldı. H.A. genç kadının peşini bırakmadı. E.B. H.A için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bunun üzerine H.A., genç kızı kaçırmaya karar verdi. Koronavirüsü fırsata çeviren genç adam, 20 Nisan'da sahte plakalı bir ambulans ve doktorların giydiği tulumlardan ayarladı.

E.B.'nin evine giden H.A. E.B.'nin amcasına "Yeğeninizin erkek arkadaşında koronavirüs çıktı. Yeğeninizi hastaneye götürmeliyiz" dedi. E.B. ambulansa bindirildi. Yolda bu kişinin eski sevgilisi olduğunu anlayan E.B. ilk fırsatta kaçıp karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah
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