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Virüs müstakil ev fiyatlarını uçurdu

Salgın nedeniyle evden çalışan tüketici müstakil ev arayışına girince fiyatlar uçtu. Satılık müstakil evde fiyat ortalama yüzde 25, kiralıkta ise 18 arttı. Arama motorlarında bahçeli ev arayışı yüzde 252 artış gösterdi
 29 Nisan 2020 10:29
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Virüs müstakil ev fiyatlarını uçurdu

Küresel salgın Kovid- 19 vatandaşın konut talebini de yeniden şekillendirdi. 'Evde kal' tedbirleriyle tüketicinin evden çalışmayı deneyimlediği şu günlerde, iş merkezlerine uzak, şehrin çeperinde bulunan müstakil konutlara talep arttı.

YÜZDE 25 ARTIŞ VAR

Endeksa'nın analizine göre, ülke genelinde müstakil konutların fiyatı ortalama yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi. Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Müstakil konutlara ilgi son günlerde arttı. Bu durum satış ve kiralarda da artışa sebep oldu. Fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemler gerçekleşmedi" dedi. Müstakil konutlarda satış bedelleri İstanbul'da yüzde 11, Antalya ve Bursa'da yüzde 22, Muğla'da yüzde 20, İzmir'de ise yüzde 15 artış gösterdi. Salgın etkisinden sonra müstakil konutların metrekare fiyatı İstanbul'da 6 bin 747 TL, Muğla'da 7 bin 545 TL, Antalya'da 3 bin 945 TL, İzmir'de 5 bin 786 TL, Aydın'da 3 bin 603 TL, Bursa'da 3 bin 42 TL oldu. İstanbul'da müstakil konut kiraları ise yüzde 7 artış gösterirken, Antalya'da yüzde 21, İzmir'de yüzde 17, Muğla'da ise yüzde 7 arttı.

BALKON KAPATAN PIŞMAN

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, evdeki balkonu salonuna dahil eden birçok kişinin pişmanlık duyduğunu belirterek, "Bugünlerde bahçeli bir evde olma ise neredeyse toplumun ortak hayali olmuş durumda. Bu içinden geçtiğimiz dönemde ev almak isteyen birçok kişi bu eğilimi en güzel şekilde yansıtıyor" diye konuştu.

ARAMALAR YÜZDE 252 ARTTI

POLATYOL Grup Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat ise, "Son bir ayda bahçeli evlere yönelik sorgulamaların yüzde 252 arttığını görüyoruz. Bu da tüketicinin şehirden ve doğadan kopmadan bir yaşam sürmek istediğini gösteriyor" dedi. Coldwell Banker Sapphire Gayrimenkul Broker'ı Ersan Bıçakçı da salgın döneminde talebin yüzde 15 arttığını belirterek, bu durumun son dönemde sosyal medyada paylaşılan bahçe fotoğraflarından kaynaklandığını söyledi.

Seda Tabak
Sabah
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