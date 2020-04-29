Hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü
|29 Nisan 2020 11:54
|Yazdır
Kars'ta bir vatandaş, hastalanan buzağısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak maske takarak veterinere götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Digor kara yolunun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.
Polis ekipleri kontrol yapmak üzere durdukları minibüste maskeli bir buzağıyla karşılaştı.
Besicinin, yeni doğan ve hastalanan buzağısını koronavirüse karşı maskeyle önlem alarak veterinere götürdüğü öğrenildi.
Gördükleri manzara karşısında hem şaşıran hem de gülümseyen polisler, besiciyi tedbirli davranışından dolayı tebrik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Kasapoğlu'ndan karantinada kalan vatandaşlara kitap sürprizi
29 Nisan 2020 12:47
|HDP önünde eylem yapan babanın evlat sevinci
29 Nisan 2020 12:19
|Gözyaşları içinde yardım isteyen Türk vatandaşı bu sefer sevinçten ağladı
29 Nisan 2020 12:10
|Starlink uydu serisi Mardin'den görüldü
29 Nisan 2020 12:04
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Aşılama durursa, salgın hastalıklar artar' uyarısı
29 Nisan 2020 11:37
|Koronavirüsü yenen vali 'immün plazma' bağışında bulunacak
29 Nisan 2020 11:28
|Bilim Kurulu Üyesi: Dünya bu soruya cevap veremiyor
29 Nisan 2020 11:22
|Adana'da polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı
29 Nisan 2020 10:07
|Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı
29 Nisan 2020 09:43
|Prof. Ceyhan: Test bizim en büyük garantimiz
29 Nisan 2020 09:22