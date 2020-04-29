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Adana'da FETÖ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada ''asker mahrem imamları" arasında yer aldığı iddia edilen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 29 Nisan 2020 11:48
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Adana'da FETÖ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada ''asker mahrem imamları" arasında yer aldığı iddia edilen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz T.P. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

T.P. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık G.I. iddianamede yer alan ifadesinde, T.P'nin FETÖ içerisinde "Faruk" kod adını kullandığını belirtti.

Şüphelinin örgüt içindeki konumunu anlatan G.I, "Bana askeri mahrem yapılanma içerisinde, havacı askeri personellerle ilgilenme görevi verilmişti. FETÖ içerisinde havacı birim mavi, karacı birim yeşil, denizci birim ise beyaz olarak adlandırılıyordu. T.P. asker yapılanmasında 'müdür yardımcısı' sıfatıyla mahrem imam olarak faaliyet gösteriyordu. Ben de kendisine bağlı olarak görev aldım.'' ifadesini kullandı.

İddianamede şüphelinin, örgütün Adana il yapılanmasında aktif şekilde görev aldığı, "asker mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğü ve FETÖ/PDY'ye ait kapatılan kurumlarda çalışma kaydının bulunduğu kaydedildi.

T.P. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı
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