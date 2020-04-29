Adana'da sağlık çalışanları otel ve yurtlarda kalıyor
|29 Nisan 2020 10:31
|Yazdır
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görevli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı 114 kişi, otel, yurt ve konukevlerinde misafir ediliyor.
ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için özel barınma imkanları sağlıyor.
Hastanenin Kovid-19 servisinde hizmet veren doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları karantina tedbirleri kapsamında görev ve 14 günlük karantina süresi boyunca konukevi, otel ve yurtlarda kalıyor.
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren hizmet veren sağlık çalışanları için gerekli tüm altyapı ve ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.
Salgınla mücadelede görev yapan 114 personelin karantina boyunca kalacak yer ve yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kibar, sağlık çalışanlarına bu zor zamanlarda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muş'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
29 Nisan 2020 11:36
|Kalp-damar hastalarına oruç tutma konusunda tavsiyeler
29 Nisan 2020 11:24
|Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
29 Nisan 2020 10:50
|E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotlar tedavüle girecek
29 Nisan 2020 10:41
|Aile Bakanı: İşsizlik maaşı ödemelerinin tarihi öne çekildi
29 Nisan 2020 10:11
|Bilim Kurulu bugün toplanıyor... Bakan açıklama yapacak
29 Nisan 2020 09:40
|Pandemiye özel eczane geliyor
29 Nisan 2020 07:31
|ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü
29 Nisan 2020 04:20
|Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak
29 Nisan 2020 00:04
|Çiftçilere 'Köy Kahvesi'nde bilinçli üretim aşılanıyor
28 Nisan 2020 23:37