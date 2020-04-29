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Eminönü'de güvercinleri ezen kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Fatih'te Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde " U " dönüşü yaparken güvercinleri ezdiğini söylediği öğrenildi
 29 Nisan 2020 11:05
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Eminönü'de güvercinleri ezen kişi adliyeye sevk edildi

Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti.

Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Üsame E. "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda " U " dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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