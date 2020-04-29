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Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, sınıf geçme ile ilgili gelen soruya cevap verdi. 2. dönem için 1. dönemde alınan notların geçerli olacağını açıkladı. Bütün öğrencilerin bir üst sınıfa geçeceğini duyurdu.
 29 Nisan 2020 11:05
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Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, sınıf geçme ile ilgili gelen soruya da cevap verdi. 2. dönem için 1. dönemde alınan notların geçerli olacağını açıkladı. Bütün öğrencilerin bir üst sınıfa geçeceğini duyurdu.

Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?

Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?

Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak. Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.

Memurlar.Net
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