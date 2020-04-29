'Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından 6 kilogram et eksildi'

Ağbaba, salgın sürecinde çalışma hayatında yaşananlara dair hazırladığı "Emek Raporu"nu yazılı açıklamayla paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işçilerin zorla çalıştırılmaya devam edildiğini öne süren Ağbaba, yıllardır uygulanmak istenen güvencesiz çalışma koşulları olan telafi ve uzaktan çalışmanın esnek çalışma modeline dönüştürüldüğünü belirtti.

Ağbaba, kira, fatura ve kredi borçları ertelenmediği gibi işçilerin bankalardan faizle borç almaya zorlandığını belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"20 yaş altı sokağa çıkma yasağına rağmen 1 milyon 385 bin genç çalışan bu yasaktan muaf tutuldu ve zorla iş yerlerine gönderildi. Sözde işten çıkarmalar yasaklanırken ücretsiz iznin önü açıldı. İşverene 2 bin 943 lira ödemesi koşulu ile işten çıkartmalar yasal hale geldi. Ücretsiz izne gönderilecek işçiler aylık 1177 lira ile açlıktan ölmeye terk edildi. 18 milyon kişi virüs salgınından kaynaklı olarak bir anda işsiz ve gelirsiz kaldı. 4 milyon 4 yüz bin haneye aylık bin lira ödenirken TÜİK verilerine göre, mevcut 16 milyon 888 bin yoksul için hiçbir açıklama yapılmadı."

- "15 Marttan önce işsiz kalanlar kaderine terk edildi"

İşsizlik ödeneği biten ve 15 Mart'tan önce işsiz kalan vatandaşların kaderine terk edildiğini iddia eden Ağbaba, "Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından artan fiyatlardan kaynaklı olarak 6 kilogram et, 14 kilogram tavuk, 541 paket makarna, 23 kilogram yağ, 36 kilogram pirinç, 9,5 kilogram zeytin ve 52 kilogram bulgur eksildi." ifadesini kullandı.

Ağbaba, sağlık emekçileri arasında ayrım yapıldığını, hastanelerde çalışan 4D'li işçilerin ek ödeme hakkından yararlandırılmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"İktidar, 2019 yılı verilerine göre, toplam 9 milyon 692 bin kayıt dışı çalışanı görmezden gelerek kaderine terk etti. AKP iktidarı virüsle mücadeleyi emekçiler ile mücadeleye dönüştürmüştür. Son 2 yıldır ekonomik krizin pençesinde işsizliğe ve yoksulluğa mahkum olan emekçiler virüs salgının ortaya çıkardığı ekonomik yükün altında ezilmektedir. Çalışanlar bu yıl 1 Mayıs'ı hem virüs salgını hem de iktidarın kuşatmasında karşılamaktadır."