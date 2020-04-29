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Muş'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 29 Nisan 2020 11:36
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Muş'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda merkeze bağlı Ziyaret köyünün, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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