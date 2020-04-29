Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Aşılama durursa, salgın hastalıklar artar' uyarısı

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarını aşıya götürmekten çekinen aileler olabileceğini belirterek, aşılamanın durdurulması halinde salgın hastalıkların artacağı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan, "Dünya Aşı Haftası" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele için aşıya duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Aşının öneminin koronavirüs pandemisinin yaşandığı bu dönemde bir kez daha ortaya çıktığını belirten Ceyhan, "Koronovirüs için bir aşıya ne kadar ihtiyacın bulunduğu ortadadır. Eğer bir aşı bulunamazsa biz salgını bitirsek bile hep tedirgin yaşayacağız. Hep bağışık olmadan, virüs bulaşma korkusuyla tedirginlik ortaya çıkar. Ne zaman ki aşı bulunur, insanlara yapılırsa o zaman bu tedirginlik bitecek. Bu bütün aşılar için geçerlidir." dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, Sağlık Bakanlığının aşılama programında 13 hastalığın aşısının yer aldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunların içinde özellikle belli bir grup hastalık var ki biz bunları bu şekilde aşıyla ortadan kaldırmasaydık ya da sayısını azaltmasaydık Kovid'den daha büyük salgın riski taşıyan hastalıklar var. Kızamık aşılamasını durdurun... Biz aşılandığımız için etkilenmiyoruz. Az sayıda vaka oluyor, ölüm olmuyor. Eğer aşılamayı durdurursanız kızamık bütün dünyada Kovid-19'dan çok daha kötü, öldürücü bir salgın yapar."

- "Aşı yaptırmasam ne olur düşüncesinden vazgeçin"

Prof. Dr. Ceyhan, kızamığın Kovid-19'dan 5 kat daha bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Su çiçeği de kızamıktan 5 kat daha fazla bulaşma potansiyeline sahip bir hastalık. Onun dışında difteri, tetanozu unuttuk bile. Aşılamayı bıraktığınız anda bunlar bütün dünyada salgın şeklinde seyretme potansiyeli olan hastalıklar. Verem öyle. Boğmaca, kaba kulak öyle. Bu hastalıklar sadece aşı yapıldığı için görülmüyorlar. İnsanların 'aşı yaptırmasam ne olur' düşüncesinden vazgeçmeleri lazım. Çünkü bu hem kendi çocuklarının sağlığı için çok önemli hem de toplumsal sağlık için çok önemli. Bunları yaparak toplumu koruyoruz. Arada ciddi sayıda yaptırmayan olursa bunlar salgın şeklinde olmasa bile ülkede giderek artan vaka şeklinde görülürler."

- "Aşı zamanı gelince mutlaka yaptırın"

"Aşı koruyucu hekimlik için de ucuz bir uygulama." ifadesini kullanan Ceyhan, "Şu anda koronavirüste iyi bir noktaya geldik. Salgın beklediğimizden iyi bir noktada. Kovid-19'un bir süre sonra aşısı bulunursa, belki virüs görülmeye devam ederse sürekli yapılan aşılar arasına girecek. Korunacağız." dedi.

Ceyhan, Kovid-19 salgını nedeniyle aşı yaptırmaya gitmekten çekinen ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Aşıdan daha önemli, etkili, insan sağlığına olumlu katkıda bulunan herhangi bir yöntem, ilaç, uygulama yok. Son derece ucuz. 13 hastalığın aşısını devlet bedava yapıyor. Aşı karşıtlarının medyada yer alan yan etkiler gibi söylemleri aşıda gösterilmiş, ispatlanmış değil. Her yıl milyarlarca doz aşı yapılıyor. Çok ciddi ölümcül yan etkiler görmüyoruz. Aşı ile önlediğimiz hastalıklardan binlerce insanın hayatını kurtarıyoruz.

Çocukluk çağı aşıları, tartışılacak ya da zararlı mı zararsız soruları soracak bir konu değil. Aşının güvenliği, etkinliği yüzyıllar içinde zaten gösterilmiş. Mutlaka yapılması gereken yöntemler. Salgın döneminde insanlar çekinmiş olabilirler. Aile hekimleri bunun için gerekli organizasyonu yapıyor. Kovid şüphesi olan kişilerle karşılaştırmıyor. Onun için çekinmeden mutlaka gidip zamanı geldiğinde aşı yaptırsınlar."