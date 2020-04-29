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Berberlerden 'Asılsız açıklamalara itibar etmeyin' uyarısı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş:- "Sektörümüzle ilgili güvenilecek tek açıklamanın, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve federasyonumuz aracılığıyla olacağı bilinmeli, bunun haricindeki açıklamalara itibar edilmemeli"
 29 Nisan 2020 11:11
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Berberlerden 'Asılsız açıklamalara itibar etmeyin' uyarısı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnafa yönelik asılsız açıklamalar olduğunu belirterek, "Sektörümüzle ilgili güvenilecek tek açıklamanın, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve federasyonumuz aracılığıyla olacağı bilinmeli, bunun haricindeki açıklamalara itibar edilmemeli." ifadesini kullandı.

Karakaş, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mart'ta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm berberler, kuaförler ve güzellik salonu işletmelerinin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını hatırlattı.

Bu süreçte faaliyetlerini sürdüremeyen esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğuna dikkati çeken Karakaş, "Bunu fırsat bilen ve teşkilatımızla bağı olmayan bazı şahısların 'sosyal hayata geçiş' ile ilgili asılsız değerlendirmeleri süreci olumsuz etkiliyor, bir bilgi kirliliği oluşturuyor. Bu süreçte, sektörümüzle ilgili güvenilecek tek açıklamanın, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve federasyonumuz aracılığıyla olacağı bilinmeli, bunun haricindeki açıklamalara itibar edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, dükkanlar açılıncaya kadar, yasağı delmeye çalışanlara müsaade edilmemesini istedi.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlara her türlü hijyene sahip salonlarda hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayan Karakaş, "İnanıyorum ki yakın bir süreçte, berberlerimiz, kuaförlerimiz açılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetleri de giderilecektir. Şu an yapılması gereken, söz konusu pandemi tedbirlerine uymak, ilgili mercilerin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmektir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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