Starlink uydu serisi Mardin'den görüldü
Ünlü iş insanı Elon Musk'ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu söylenen uydu serisi Mardin'in Mazıdağı ilçesinden görüldü. Uydu serisinin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.
|29 Nisan 2020 12:04
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Kasapoğlu'ndan karantinada kalan vatandaşlara kitap sürprizi
29 Nisan 2020 12:47
|HDP önünde eylem yapan babanın evlat sevinci
29 Nisan 2020 12:19
|Gözyaşları içinde yardım isteyen Türk vatandaşı bu sefer sevinçten ağladı
29 Nisan 2020 12:10
|Hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü
29 Nisan 2020 11:54
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Aşılama durursa, salgın hastalıklar artar' uyarısı
29 Nisan 2020 11:37
|Koronavirüsü yenen vali 'immün plazma' bağışında bulunacak
29 Nisan 2020 11:28
|Bilim Kurulu Üyesi: Dünya bu soruya cevap veremiyor
29 Nisan 2020 11:22
|Adana'da polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı
29 Nisan 2020 10:07
|Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı
29 Nisan 2020 09:43
|Prof. Ceyhan: Test bizim en büyük garantimiz
29 Nisan 2020 09:22