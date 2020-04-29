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Starlink uydu serisi Mardin'den görüldü

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu söylenen uydu serisi Mardin'in Mazıdağı ilçesinden görüldü. Uydu serisinin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.
 29 Nisan 2020 12:04
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Starlink uydu serisi Mardin'den görüldü

Amerikan uzay taşımacılığı ve uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızı olan Starlink, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görüldü.

Uydu serisinin görüntüleri, bir vatandaşın kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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