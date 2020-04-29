Gram altın 384 lira seviyelerinde

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 383,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 383,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.578 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydetti.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.