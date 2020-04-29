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Minibüs elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
|29 Nisan 2020 12:20
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Atan'ın kullandığı 48 AP 793 plakalı minibüs, Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisindeki kavşakta İsmail Türer'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Türer, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Türer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Atan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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