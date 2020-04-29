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Kontrol noktasından kaçan genci vuran polisin ifadesi

Dur ihtarına uymayarak kaçan Ali Hemdan'ı vurarak ölümüne neden olan polis, ifadesinde, "Kesinlikle vurma amacım yoktu, havaya ateş edecektim" dedi.
 29 Nisan 2020 12:21
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Kontrol noktasından kaçan genci vuran polisin ifadesi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde, polisin uygulama yaptığı sokakta dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Suriye uyruklu Ali Hemdan adlı genç, vurularak hayatını kaybetmişti...

Yaşanan olay sonucunda gencin ölümüne neden olan polis memuru F.K., gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kasten öldürme suçundan tutuklanan polis memuru F.K.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, olay günü diğer polis memuru arkadaşlarıyla birlikte saat 10.30 sıralarında sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarla ilgili ve şüpheli gördükleri şahıslarla ilgili kontrol yapmak amacıyla, Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi kesişiminde kontrol noktası oluşturduklarını belirtti.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEK İÇİN ELİME SİLAH ALDIM"

Saat 12.00 civarında ölen şahsı, yanında başka bir şahısla kendilerine gelirken gördüğünü anlatan F.K., şöyle devam etti:

"Şahıslar biraz tedirgin davrandılar. Ben şahısların yanına gittim. Ölen çocuğun yanındaki şahsı aldım. Diğer ölen çocuk kaçmaya başladı. Diğer şahsı arkadaşlarıma teslim edip, kaçan çocuğun arkasından koşmaya başladım. Hatta arkadan da polis memuru arkadaşım İ.K. koşuyordu. Ben çocuğu durması için birçok kez uyardım. Çocuk ara sokaklara girince belimden silahımı çıkarıp, mermiyi namluya sürdüm ve arkasından koşuyordum. Dediğim gibi ara sokaklara girdiğim için ve sokaklar sıkıntılı şahısların oturduğu yerler olduğu için, biraz da kendimi güvende hissetmek için elime silahı almıştım.

"YERE DÜŞTÜM, O SIRADA SİLAH ATEŞ ALDI"

Ben şahsın bana doğru döndüğünü görmedim. Çünkü bu sırada sokak kalabalıktı. Koşan birkaç kişi daha vardı. O yüzden dikkatim o şahıslara yönelmişti. Ölen çocuğun bana doğru dönüp dönmediğini hatırlamıyorum. Hatta o sırada bir lastik patlama sesi gibi bir ses duyuldu. Belki de diğer şahıslar da ve ölen çocuk da benim silah sıktığımı düşünerek dönmüş olabilir. Ben de o an panikledim. Koşarken elimde eldiven bulunduğundan ve çok sendeleyip yorulduğumdan sendeledim, o sırada yere düştüm. Yere düşerken de silah ateş aldı.

"KESİNLİKLE VURMA AMACIM YOKTU"

Ben kesinlikle silahı şahsa doğrultmadım. Sadece şahsı yakalamaya çalıştım. Ölen şahısla aramızda yaklaşık 30 metre mesafe vardı. Ardından çocuk yere düştü. Ben hemen çocuğun yanına gittim. Çocuğun vurulduğunu görünce telsizden ve cep telefonundan 112'yi aradım. Ölen şahsı tanımıyorum. Şüpheli bir şahıs olabileceğini düşünerek müdahale etmek istedim. Kesinlikle vurma amacım yoktu.

"HAVAYA ATEŞ EDECEKTİM"

Dediğim gibi hem kendimi güvene almak hem de şahsı korkutup durdurmak amacıyla silahımı çıkardım. Aslında havaya ateş edecektim. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir olay başıma geldi."
İhlas Haber Ajansı
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