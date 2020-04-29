Korona tedavisi gören 100 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı
|29 Nisan 2020 12:38
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Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki hasta, yoğun bakımda 8 gün süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.
Kronik rahatsızlıkları bulunan 1920 doğumlu Süleyman Çavdar, evinde rahatsızlanması üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Burada uygulanan Kovid-19 testi pozitif çıkan Çavdar, 22 Nisan'da dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Solunum cihazına bağlanan hasta, 8 günün ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanarak göğüs hastalıkları servisine çıkarıldı.
Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan hastanın bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, hafta içinde Kovid-19 nedeniyle yatan 4 hastayı servise çıkarttıklarını bildirdi.
Çavdar'ın Kovid-19 tedavisinin başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Akbudak, "Türkiye'nin en yaşlı Kovid-19'lu 100 yaşındaki hastamız yaşam mücadelesini kazandı." ifadesini kullandı.
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