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Bakan Kasapoğlu'ndan karantinada kalan vatandaşlara kitap sürprizi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı.
 29 Nisan 2020 12:47
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Bakan Kasapoğlu'ndan karantinada kalan vatandaşlara kitap sürprizi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı.

Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurt Müdürlüğünde karantinadaki vatandaşlara tek tek teslim edildi.

Yurtta kalanlardan Hakan Erkan, kendilerini yalnız bırakmayan ve Türkiye'ye getirebilmek için her türlü özveriyi gösteren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere ilgili bakanlara teşekkür etti.

Erkan, "Karantinaya alındığımız ilk günden bugüne en ince ayrıntısıyla bizlere her türlü desteği veren devletimize, 5 yıldızlı otel konforu yaşatan Melikgazi Yurdu yönetimi ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. İyi ki Türküm, ülkemle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Yurtta kalan diğer vatandaşlar da Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kitapların Kayseri'deki tüm yurtlara dağıtılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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