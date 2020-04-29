1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yufkacı ve kadayıfçılar da muafiyet istiyor

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, yufkacıların ramazanda halkın rağbet ettiği adreslerden olduğunu belirterek, sokağa çıkma kısıtlamalarından yufkacı ve kadayıfçı esnafının da muaf tutulmasını istedi.
 29 Nisan 2020 13:03
Yazdır
Yufkacı ve kadayıfçılar da muafiyet istiyor

Polat, yazılı açıklamasında, ramazanın başlamasıyla yufka ve kadayıf gibi unlu mamullere ilginin arttığını, esnafın da yoğun mesaiye başladığını aktardı.

Yufka ve kadayıf ürünlerinin vatandaşların iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olduğuna işaret eden Polat, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aldığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mağduriyetler oluşmaktadır. Bu kısıtlama günlerinden hem yufkacı esnafımız hem de ürünlerimize ulaşamayan müşterilerimiz olumsuz etkilenmektedir. Kısıtlama günlerinde halkımıza hizmet edemediğimiz gibi pazartesi gününe üretim yetiştirmek zorunda olan esnafımız pazar günü çalışamadığı için mağdur olmaktadır."

Fırınlar gibi bazı iş yerlerine kısıtlama olan günlerde faaliyetlerine devam etmeleri izni verildiğini hatırlatan Polat, "Yufkacı esnafı olarak bizler de sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak ve üretim yapmak, en taze şekilde yufka ve mamullerini müşterilerimize bu mübarek günlerde sunmak istiyoruz. Kısıtlama yapılan günlerde esnafımızın imalat ve satış yapabilmeleri için kısıtlamadan muaf tutulmasını yetkililerimizden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müşteriye ateş ölçer, giysiye ışın tutulacak!
29 Nisan 2020 08:27		 THY uçuş durdurma kararını uzattı
28 Nisan 2020 18:48
Solunum cihazı üreticileri kapanma noktasına geldi
28 Nisan 2020 17:40		 VEGA AVM'lerde salgın geçene kadar kira alınmayacak
28 Nisan 2020 16:04
Otellerde sezona 15 Haziran hazırlığı
28 Nisan 2020 08:22		 Çay hasadına vekalet formülü
27 Nisan 2020 07:10
Türk Hava Yolları'ndan Pilotlar Günü'ne özel video
26 Nisan 2020 11:35		 Ramazan pidesinde hileye dikkat
25 Nisan 2020 09:23
Pide üretimi iftara 2 saat kala sonlandırılacak, satışı iftara kadar sürecek
24 Nisan 2020 14:21		 Tezgahlarda balık fiyatları ucuzladı
24 Nisan 2020 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Karamollaoğlu'ndan, Ali Erbaş'a destek açıklaması14:35 - FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis cezası14:32 - Bakan Albayrak: Küçük işletmelerin bir talebi daha yerine getirildi14:31 - Hangi meslek lisesi ne üretiyor?14:29 - İnfaz koruma memurları, kaldıkları yurtların bakımını yaptı14:26 - Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' açıklandı14:16 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan 16.00'da açıklama yapacak14:11 - Sivas'tan Pamukkale'ye kardeş proje: Altınkale14:07 - Anne kedi hasta yavrusunu bir hastanenin acil servisine götürüp tedavi ettirdi14:05 - Eşini tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
13:55 - Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs tutuklandı13:50 - Bakanlık, petrol sektörüne yönelik tedbirleri açıkladı13:41 - Karantina altına alınan mahallede ölü sayısı 2'ye yükseldi13:38 - İhdas edilen 8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu13:35 - İstanbul'da özel araç yoğunluğu yüzde 42 arttı13:30 - Bilim Kurulu Üyesi'nden bayramda el öpme uyarısı13:26 - Rize'de gökyüzünde parlak cisim paniği13:19 - Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor, 4 aşamada bitecek
Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Kontrol noktasından kaçan genci vuran polisin ifadesi
Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
Bilim Kurulu Üyesi: Dünya bu soruya cevap veremiyor
Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 3
söz öbeği 2
2020 yazı 2
anlamazdan gelmek 2
Hz.Muhammed 3
en güzel çay 1
bana kalırsa 1
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 2
kandil'in düşmesi 2
20'lik diş 1
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Pehlivnköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam