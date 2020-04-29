Barış Yarkadaş'ın beyin yakan korona hesabı
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan Halk TV ekranlarında beyin yakan 'korona' hesabı
|29 Nisan 2020 13:07
|Yazdır
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı programda garip bir iddiada bulundu.
Yarkadaş, Türkiye'de gerçek enfekte sayısını, yapılan test sayısının 444 ile çarpılarak bulunabileceğini ve dolayısıyla şu an 40 milyon kişinin koronavirüs olduğunu iddia etti. Üstelik bu iddiasını da konuştuğunu ileri sürdüğü bazı doktorlara dayandırdı.
Yarkadaş'ı Prof. Dr. Serdar Savaş bile ikna etmekte zorlanırken, beyin yakan bu hesap sırasında İsmail Saymaz'ın kendini gülmekten alamaması da dikkatlerden kaçmadı.
21 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Karamollaoğlu'ndan, Ali Erbaş'a destek açıklaması
29 Nisan 2020 14:40
|Bakan Albayrak'tan fırsatçılara çok sert uyarı
29 Nisan 2020 12:43
|'Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından 6 kilogram et eksildi'
29 Nisan 2020 11:25
|'Bu zor süreçte yurtlarımız, bütün milletimizin yuvası oldu'
29 Nisan 2020 10:32
|İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor, 4 aşamada bitecek
29 Nisan 2020 09:59
|Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
29 Nisan 2020 09:48
|Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup
29 Nisan 2020 09:13
|Fuat Oktay: Bayrama müjde için erken
29 Nisan 2020 09:02
|Türk vatandaşlığı için sıraya girdiler
29 Nisan 2020 08:24
|Virüsle etkili mücadele eden Türkiye, normalleşme sürecine odaklandı
29 Nisan 2020 06:40