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Barış Yarkadaş'ın beyin yakan korona hesabı

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan Halk TV ekranlarında beyin yakan 'korona' hesabı
 29 Nisan 2020 13:07
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Barış Yarkadaş'ın beyin yakan korona hesabı

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı programda garip bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, Türkiye'de gerçek enfekte sayısını, yapılan test sayısının 444 ile çarpılarak bulunabileceğini ve dolayısıyla şu an 40 milyon kişinin koronavirüs olduğunu iddia etti. Üstelik bu iddiasını da konuştuğunu ileri sürdüğü bazı doktorlara dayandırdı.

Yarkadaş'ı Prof. Dr. Serdar Savaş bile ikna etmekte zorlanırken, beyin yakan bu hesap sırasında İsmail Saymaz'ın kendini gülmekten alamaması da dikkatlerden kaçmadı.
Memurlar.Net
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