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Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

İzmir'in Foça ilçesindeki Ege Ordusu Komutanlığına bağlı Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığında koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede alınan Kovid-19 önlemleri dikkati çekiyor
 29 Nisan 2020 13:19
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Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Ege Ordusu Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Komutanlıktaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede Kovid-19'a karşı önlemler alındı.

Kovid-19 önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor.

Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor.

Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Kantinde el dezenfektanı, kolonya ve su gibi kişisel temizlik malzemeleri sürekli bulunduruluyor.

Personelin yoğun kullandığı alanlar çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektanla sık sık silinip havalandırılıyor.

Mehmetçik'e ayrılan gazino, yemekhane, koğuş gibi her bina ve tesisin girişinde botların temizliği için dezenfektan havuzları bulunuyor.

Askeri ve personel araçları her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Personelin istirahat zamanlarında bol su içmeleri ve toplu halde bulunmamaları konusunda da takipleri yapılıyor.

Askerlerin gruplar halinde yemekhaneye girmeleri ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde her masada bir kişi oturmaları sağlanıyor.

Birliğe giriş ve çıkışlar da sıkı denetlenirken özellikle muvazzaf personel ve aileleri zorunlu haller dışında evin dışına çıkarılmıyor.

Kışlaya ziyaretçi kabulü durdurulurken personelin girişi sırasında nizamiyede görevli asker tarafından ateş ölçümü ve kontrolü yapılarak içeri alımlar sağlanıyor.

- "Personelin kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik"

Salgınla Mücadele Kurulu Başkanı Ulaştırma Binbaşı Tarık Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin canlı dinamik yapısı nedeniyle burada Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Koğuşlar bölgesinde erbaş ve erlerin salgından korunması maksadıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak koğuş yatma planlarımızı revize ettik. Personelin kullanmış olduğu yerleri sıklıkla temizliyoruz. Ayrıca Mehmetçiklerimizin kullandığı tesisleri giriş ve çıkışlarda hijyen tedbirlerini etkin olarak kullanıyoruz. TSK'de devam eden eğitim faaliyetlerinde küçük gruplar halinde, istasyon halinde uygulamalı olarak eğitimlerimizi aksatmadan icra ediyoruz."

Mehmetçik'in yaşam alanlarında ve lojmanlar bölgesinde de giriş çıkışlarda aktif olarak tedbirleri uyguladıklarına dikkati çeken Kılıç, salgından korunmak için emredilen tüm hususlara harfiyen riayet ettiklerini vurguladı.

Tüm personelin maske takma konusunda hassas davrandığını belirten Kılıç, tüm birimlerde hijyeni sağlamak maksatlı dezenfektan noktaları oluşturduklarını anlattı.

Binalara girişlerde ızgaralar tesis edilerek personelin hijyenik koşullarda bina ve tesislere girip çıkmalarını sağladıklarını aktaran Kılıç, "Tüm personelin kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik. Yaşanan bu süreçte tedbir al, sosyal mesafeni koru, birliğinde kal prensibini uyguluyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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