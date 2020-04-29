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İhdas edilen 8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu

Cumhurbaşkanlığınca ihdas edilen 8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu
 29 Nisan 2020 13:38
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İhdas edilen 8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, üniversitelere 8.635 sözleşmeli ve 5925 adet sürekli işçi ihdası yapıldığını açıklamıştı.

8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu

Üniversiteler bu kadroları büyük yoğunlukta sağlık personeli alımında, özellikle de hemşire alımında kullanacak.

İşte Üniversitelere göre dağılım:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

260

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

352

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

45

EGE ÜNİVERSİTESİ

310

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

100

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

190

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

365

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

160

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

270

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

115

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

135

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

128

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

455

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

490

İSTANBUL CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

255

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

85

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

195

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

65

KIRIKKLAE ÜNİVERSİTESİ

119

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

185

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

200

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

175

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

105

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

115

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

259

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

348

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

395

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

95

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

55

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

160

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

270

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

175

TOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

65

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

120
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