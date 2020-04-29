Karantina altına alınan mahallede ölü sayısı 2'ye yükseldi
|29 Nisan 2020 13:41
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde karantinaya alınan mahallede hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye yükseldi.
Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı beldesi Kaya Mahallesi korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Nisan günü 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Geçtiğimiz hafta Feride S. (49) Covid-19 salgını nedeniyle tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. 89 yaşındaki Mahmut S'de de korona virüsü tespit edildi. Durum üzerine Mahmut S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi altına alınan Mahmut S., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı aileden Feride S'nin ağabeyi A.S'nin de Korona virüsünden dolayı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Adıyaman'da ölen kişi sayısı 8'e yükseldi.
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