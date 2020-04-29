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Eşini tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı

Mersin'de, Hakan G. (42) boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi (33) 11 yerinden tornavidayla yaraladı. Emel G., hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra kaçan Hakan G., sosyal medya hesabından, 'Seni kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı.
 29 Nisan 2020 14:05
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Eşini tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı

Olay, dün gece, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi 76005 Sokak'ta yaşandı. Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunan Hakan G., boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G.'ye tornavidayla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden darbe alan ve ağır yaralanan Emel G., Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan G., ise kaçtı.

'SENİ KURŞUNA DİZECEĞİM'

Polisin her yerde aradığı Hakan G., hastanede ölüm kalım savaşı veren eşini, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölümle tehdit etti. Koca, paylaşımında şunları yazdı:

"Layığını buldun Emel. Torbacıların sermayesi yaptın kendini. 5 senedir aldım seni, hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım karım yaptım. Nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp, rızkını getiriyordum. Senin mutluluğun için. Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim."
DHA
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