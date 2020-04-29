Anne kedi hasta yavrusunu bir hastanenin acil servisine götürüp tedavi ettirdi
Bir anne kedinin hasta olan yavrusunu acil servise götürmesi ve hastane çalışanlarının kediye müdahale etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
|29 Nisan 2020 14:07
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Her anne gibi hayvanlar da yavrularını korumak için her şeyi yapıyor. Buna en güzel örnek ise anne kedinin, hasta olan yavrusunu bir hastanenin acil servisine götürmesi oldu.
Merve Özcan adlı kullanıcının çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşması ile gündem olan anne kedi, hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye götürdü ve sağlıkçılardan yardım istedi.
Acil servis çalışanlarının hemen yavru kediye yardım etmesi, anne kedinin doktor ve hemşirelerin yanından ayrılmayıp yavrusunu takip etmesi herkesin içini ısıttı...
Minik yavrunun bakımı yapılırken, anne kediye de süt ve mama verildi. Hastane çalışanları yavru kediye yaptıkları müdahalenin ardından veterine yönlendirerek tam tedavisinin yapılmasını sağladı.
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