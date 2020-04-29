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Sivas'tan Pamukkale'ye kardeş proje: Altınkale

Vali Salih Ayhan: Yaklaşık 22 bin metrekare alanda Sivas'ın jeolojik ve jeomorfolojik yapısından faydalanılarak yapılan Altınkale, Pamukkale'nin rakibi değil, kardeşi olacaktır
 29 Nisan 2020 14:11
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Sivas'tan Pamukkale'ye kardeş proje: Altınkale

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan "Altınkale"nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik termal sahasındaki Altınkale'de incelemelerde bulundu.

Ayhan, İl Özel İdaresince geçen yıl başlatılan projede belli bir aşamaya geldiklerini belirtti.

Projeye renginden dolayı "Altınkale" ismini verdiklerini bildiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Pamukkale'ye benzer şekilde, basamaklı havuzlar ilgi çekip hayranlık uyandıracaktır. Yaklaşık 22 bin metrekare alanda Sivas'ın jeolojik ve jeomorfolojik yapısından faydalanılarak yapılan Altınkale, Pamukkale'nin rakibi değil, kardeşi olacaktır. Burada suyun renginden faydalanıyoruz. Suyu doğal ortamına bıraktığımızda tortu oluşmakta ve seyirlik bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Tasarımıyla da bölgeye çok farklı bir işlevsellik kazandırılacak. Proje bitince bölge cazibe merkezi haline gelecek. Yoldan geçenlerin, buraya ziyarete gelenlerin uğrak yeri olacak. Proje, Türkiye'de ilk ve özgün olacak. Ülkemizde dikkat çekici bir yer olacağına inanmaktayız. Yeni sezonda çermikte görsel bir manzara ortaya çıkacağını düşünüyorum. İnşallah burayı bu sene hizmete açacağız."

- Projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı destekliyor

Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 8 milyon liralık bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Proje kapsamında doğal oluşumun şekillenmeye başladığını belirten Ayhan, "Etrafına peyzaj çalışmasıyla renk katacağız. Görsellik daha da üst seviyeye çıkacak. Proje içinde havuzlar, yürüyüş alanları, fotoğraf çektirme alanları, dinlenme alanları olacak. İnsanlar çıplak ayakla girerek suyun o doğal sıcaklığı ve şifasından istifade edecekler. Bu çok nitelikli, vizyon ve prestijli bir projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ayhan, Sıcak Çermik'e rekreasyon ve geleneksel çadır alanları, meydan, yöresel ürünler pazarı gibi termal turizme hareketlilik kazandıracak yapıların da eklendiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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