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İnfaz koruma memurları, kaldıkları yurtların bakımını yaptı

Van'da izolasyon süreçlerini tamamlayarak 5 gün ev istirahatına giden infaz koruma memurlarının kaldığı yurt, temizlenerek dezenfekte edildi.
 29 Nisan 2020 14:29
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İnfaz koruma memurları, kaldıkları yurtların bakımını yaptı

Van'da izolasyon süreçlerini tamamlayarak 5 gün ev istirahatına giden infaz koruma memurlarının kaldığı yurt, temizlenerek dezenfekte edildi.

Öğrenci yurtlarının bakım, onarım, tadilat ve temizlik işleri yurtta kalan Van Ceza İnfaz Kurumu görevlileri tarafından yerine getiriliyor. Korona virüse karşı önlemlerin üst düzeyde tutulduğu cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlülerin sağlığının korunmasına yönelik tedbirler titizlikle uygulanıyor. Hem ailelerinin hem de tutuklu ve hükümlülerin sağlığının korunması amacıyla izolasyona tabi tutulan cezaevi personelleri, belli bir süre yurtlarda kaldıktan sonra evlerine gidiyor.

Bu kapsamda nöbet süresini tamamlayarak 5 günlük ev istirahatına giden 2. müdürlerin ve personellerin kaldığı yurt onarılarak, temizlendi ve dezenfeksiyonu yapıldı. Yurdun arızalı olan kalorifer kazanını tamir eden ceza infaz kurumu görevlileri, bir sonraki grubun kalmasına hazır hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı
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