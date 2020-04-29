Bakan Albayrak: Küçük işletmelerin bir talebi daha yerine getirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Bankası'nın küçük işletmeler için yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli programı devreye aldığını açıkladı.
|29 Nisan 2020 14:32
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Bakan Albayrak'tan fırsatçılara çok sert uyarı
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