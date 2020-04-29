Bakan Albayrak: Küçük işletmelerin bir talebi daha yerine getirildi

SAYIŞTAY'DAN VEKALETE İLİŞKİN 4 YENİ KARAR Sayıştay 6. Dairesi yeni yayımlanan 4 kararında, asilde aranan şartları taşımadıkları gerekçesi ile ilgililere yapılan ödemelerden bazılarını kamu zararı olarak nitelendirirken, bir olayda ise eğitim şartına ilişkin düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmuş olmasından dolayı genel hükümlere göre eğitim şartını yorumlayarak personelin lehine görüş bildirdi.