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Karamollaoğlu'ndan, Ali Erbaş'a destek açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmayı doğru görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 29 Nisan 2020 14:40
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Karamollaoğlu'ndan, Ali Erbaş'a destek açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmayı doğru görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı, hastalığı atlatanlara da şifa dileklerinde bulunan Karamollaoğlu, son günlerde açıklanan rakamların ümit verdiğini belirtti.

Hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karamollaoğlu, "Sağlık çalışanlarımız hakikaten çok ciddi bir mücadele verdiler, fedakarca davrandılar. Sağlık çalışanlarının gayretlerini unutmamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Afrin'de sivillere yönelik saldırısını lanetleyen Karamollaoğlu, salgın sürecinde halkın güvenlik güçlerine hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Salgın nedeniyle ekonomik krizin büyüdüğü değerlendirmesinde bulunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Salgın sebebiyle iş yerlerinin büyük bir kısmı kapandı. Esnafın büyük çoğunluğu işçi çıkarmak zorunda kaldı. Her meslek grubunun mağdur olduğu çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Daha da endişe verici olan ise salgın sonrası oluşacak ekonomik tablo. Bakınız çok açık bir şekilde ifade ediyorum; eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami gelecek."

Türkiye'nin bir numaralı meselesinin tarım ve gıda olduğunu öne süren Karamollaoğlu, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda tarım ürünlerinin ithal edilebileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği yardım malzemelerini Suriye, Arakan, İran ve Filistin'e de göndermesi gerektiğini savundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde kullandığı ifadeler nedeniyle bazı kesimlerce hedef alınmasını nkabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile hayatının kutsallığı, neslin muhafaza edilmesi gibi kuralların yanında çalmamak, rüşvet yememek, devlet malına el uzatmamak, adil davranmak, insan öldürmemek bizim inancımızın temelini oluşturur. Buradan bu ülkede toplumun değerleriyle çatışarak yol almaya çalışanlara sesleniyorum. Bu milletin değerlerini, inançlarını küçümseyemezsiniz. Bu tavırla bir yere varmanız mümkün değildir. Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanına saldırmayı doğru görmüyoruz."
Anadolu Ajansı
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