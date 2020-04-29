Sağlık çalışanlarına kuaförler 1 ay ücretsiz olacak
|29 Nisan 2020 14:43
|Yazdır
Korona virüs ile mücadelede en fazla emek gösteren meslek gruplarından biri olan sağlıkçılara, Kuaförler Derneği'nden jest geldi. Kuaförler, pandemi sürecinde fedekarca mücadele eden sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz olacak..
1 AY BOYUNCA
Kuaförler Derneği, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için üye salonların açıldığı tarihten itibaren 1 ay boyunca tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecekler.
Başlatılan teşekkür kampanyası tüm Türkiye'deki kuaförlerden destek buldu ve binlerce kuaför kampanyaya dahil olduğu öğrenildi.
KİMLİK GÖSTERMELERİ YETECEK
Ücretsiz olacak hizmetlerden faydalanabilmek için; hizmet almak istediği salondan randevu alarak sağlık personeli kimliğini gösteren sağlık çalışanlarına saç kesimi ve bakımı hizmeti ücretsiz olarak verileceğini belirten Kuaförler Derneği Başkanı Mahmut Ebil, "Dünyada farklı ülkelerde kutlanan 30 Nisan Kuaförler Günü'nü geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde de kutlamaya başladık. Bu anlamlı kampanyayı da mesleğimiz için anlamlı bir gün olan 30 Nisan Kuaförler Gününde duyurmak ve başlatmak istedik. Salonlarımızın açılmasından sonra, mesleki kartını beyan ederek randevu alan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Berberlerden 'Asılsız açıklamalara itibar etmeyin' uyarısı
29 Nisan 2020 11:11
|Astronomi Derneği: O görüntülere UFO demek bilimsel değil!
28 Nisan 2020 23:08
|TEB'den 'ücretsiz maske dağıtımı'na ilişkin açıklama
28 Nisan 2020 16:45
|TBB Başkanı Feyzioğlu: Baro'nun açıklamasını tasvip etmiyorum
28 Nisan 2020 15:52
|İstanbul Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik
28 Nisan 2020 13:54
|Türk Eğitim-Sen: Canlı ders anlatımı baskı unsuru olmasın
28 Nisan 2020 12:46
|Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu hakkında suç duyurusu
28 Nisan 2020 10:42
|Balda sahteciliğinin sonu geliyor
27 Nisan 2020 18:26
|Ankara Barosu: Dini değerleri aşağılamadık
27 Nisan 2020 18:15
|Kızılay Genel Başkanı, immün plazma bekleyen hasta sayısını açıkladı
27 Nisan 2020 16:14