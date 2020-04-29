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MEB, telafi eğitimlerinde illere özel ulusal model hazırlıyor

Bakan Ziya Selçuk: Birçok model var. Uluslararası deneyimi çalışıyoruz. Ancak bunun saha yansımasını öngörmek birlikte düşünmekle olanaklı olabilir. Bir düşünme sürecine girelim ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmalar hızlandırılsın
 29 Nisan 2020 14:47
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MEB, telafi eğitimlerinde illere özel ulusal model hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde illerin özel durumunu dikkate alarak ulusal bir model hazırlanması amacıyla İl Milli Eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığı yönündeki açıklamalarının ardından İl Milli Eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesini, telafi eğitimi süreciyle ilgili hazırlıklar oluşturdu.

Toplantıda, "İllerin farklı özellikleri olası telafi modellerini nasıl etkiler?", "Okul ve sınıf düzeyleri nasıl bir telafi programı gerektirir?", "Farklı sınıf ve okul büyüklükleri olası telafi programlarını nasıl etkiler?" soruları çerçevesinde illerin olası telafi eğitimi modelleriyle ilgili saha izlenimleri alındı.

Bakanlığın, telafi eğitimi yöntemlerine ilişkin seçeneklerinin hazır olduğu ancak illerin özel durumlarını dikkate alarak bu konuda ulusal model geliştirilmesini hedeflediği öğrenildi.

Bu açıdan toplantıda müdürlerden, "İlde hangi veli grupları nerelerde yoğun?", "İlin üretim tarzı telafi programlarını nasıl etkiler?", "Tatil ya da yaz sıcaklığı o il için telafi programını nasıl etkiler?" soruları çerçevesinde en kısa sürede illere özel taslak modellerin hazırlanması ayrıca her sınıf düzeyinde nasıl bir telafi programının uygulanabileceğinin tartışılması istendi.

Bakan Selçuk, bu kapsamda il müdürlerine, "Birçok model var. Uluslararası deneyimi çalışıyoruz. Ancak bunun saha yansımasını öngörmek birlikte düşünmekle olanaklı olabilir. Bir düşünme sürecine girelim ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmalar hızlandırılsın. Bu, çalışmanın hem ulusal modele esin kaynağı olması hem de hazırlanan bir telafi programının o ildeki uygulamayı nasıl etkileyeceğine yönelik öngörü sağlaması açısından büyük önem taşıyor." mesajını verdi.

- İl müdürleriyle her hafta görüşme yapılıyor

Bakan Selçuk'un, İl Milli Eğitim müdürlerinin hem uygulamaları bir bütün içinde görme imkanına sahip olması hem de merkezdeki kararların yereldeki yansımalarını öngörebilecek konumda bulunmaları açısından illerden gelecek önerilere büyük önem verdiği belirtildi.

Selçuk, bu kapsamda il müdürleriyle her hafta gruplar halinde video konferans toplantıları gerçekleştirerek, görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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