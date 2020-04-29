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Yalova Valiliği, idari izin yazısını 3. kez değiştirdi

Yalova Valiliği, idari izin yazısını üçüncü kez değiştirdi ve eski uygulamaya döndü.
 29 Nisan 2020 14:59
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Yalova Valiliği, idari izin yazısını 3. kez değiştirdi

Yalova Valiliği 27 Nisan Pazartesi günü yayımladığı yazıda "Duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerekmektedir. Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel ile hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel saat 16:00'dan sonra idari izinli sayılabilecektir" denilmişti.

Valilik gelen tepkiler üzerine 28 Nisan'da yeni bir yazı yayımladı ve bu kez "Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır." dedi.

Valilik, bugün idari izin yazısında 3. kez düzeltme yaptı. Bu üçüncü yazıda bir anlamda eskiye dönülmüş oldu. Sadece şube müdür ve üstü personelin mesaiye tam zamanlı olarak gelmesi istendi. Esnek çalışma uygulaması ise birer gün arayla yapılacak.

İŞTE VALİLİĞİN YAZISI
Memurlar.Net
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