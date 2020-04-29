Son günlere göre vaka sayısı arttı

İSVEÇ'TEN GÜLÜŞKEN'İ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİREN UÇAĞIN EKİBİ SÜRECİ ANLATTI İsveç'in Malmö kentinden Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi için Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in getirildiği uçak Atatürk Havalimanı’nda yakından görüntülendi. Uçağın ekibi ise yaşanılan süreci anlattı. İsveç'te yeni tip korona virüs tanısı konulan ve daha sonra tedavi edilmeyerek evine gönderilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, Sağlık Bakanlığı’nın 112 ambulans uçağı ile tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi. Emrullah Gülüşken’ı getiren uçağın içerisi ve ekibi Atatürk Havalimanı’nda yakından görüntülendi. Uçağın ekibi ise o anlarda yaşadıklarını anlattı.