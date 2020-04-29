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Traktörle çarpışan ambulans devrildi: 3'ü sağlık çalışanı 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı
 29 Nisan 2020 15:13
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Traktörle çarpışan ambulans devrildi: 3'ü sağlık çalışanı 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan Cuma D. (50) yönetimindeki 46 KD 112 plakalı ambulans, merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde Abdullah P. idaresindeki 46 HC 296 plakalı traktörle çarpıştı.

Devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, bir bebek ile annesi yaralandı.

Yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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