Belediye piyasanın onda biri fiyatına dezenfektan üretti
|29 Nisan 2020 15:21
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında litresi 7-8 liraya mal olan dezenfektan üretti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'na halkın kullanımı için konulan el dezenfektanı ünitelerini inceledi.
Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat alındıktan sonra KASKİ Genel Müdürlüğünün dezenfektan üretmesine karar verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Daha önce 70-80 liraya litresini aldığımız dezenfektanları, 7-8 liraya mal ettik. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dezenfektanlar başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan birimlere gönderildi. Ayrıca dezenfektan üniteleri yapıldı. Bu üniteler de başta Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastanesi olmak üzere halkın yoğun olduğu bölgelere yerleştirildi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) birimiyle maske üretimi de yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 300 bin maske ürettik ve isteyen her kesime gönderdik. Çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grupları ve Valiliğimizle iş birliği halinde ihtiyaç sahiplerine desteklerimizi de sürdürüyoruz. İhtiyaç olan her yere hizmetlerimizi ulaştırıyoruz."
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