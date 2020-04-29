Mahalle Mahalle koronavirüs risk haritası yayımlandı

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

Uygulamadaki son güncelleme ile kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Haritadaki kırmızı renkli yerler vakaların yoğunluğunu gösteriyor.

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Uygulama, Corona Virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, Corona Virüsü hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

Uygulamada, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.

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