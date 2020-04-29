Esad'ın tepki çeken koronavirüs haritası
Esad rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun'u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı. Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esad'ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun'u da ekleyerek Türkiye'yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.
|29 Nisan 2020 15:34
|Yazdır
Esad rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun'u da ekledi. DHA'nın edindiği bilgilere göre, koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında "İskenderun" olduğu görülüyor.
Rejimin, İdlib'de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad'ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye'yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 960 bini geçti
29 Nisan 2020 11:26
|Eşcinselliğe 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı
29 Nisan 2020 08:05
|New York'ta koronavirüs hastalarıyla ilgilenen doktor intihar etti
28 Nisan 2020 19:00
|'Koronavirüs 1 milyar kişiye bulaşabilir 3,2 milyon kişiyi öldürebilir'
28 Nisan 2020 18:11
|Fransa'da ligler iptal edildi
28 Nisan 2020 17:19
|ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 56 bini geçti
28 Nisan 2020 17:15
|Avrupa kıtasında koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 bini geçti
28 Nisan 2020 16:11
|THY'yi örnek aldı, soruşturma açıldı
28 Nisan 2020 13:20
|'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
28 Nisan 2020 08:51
|Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
28 Nisan 2020 07:34